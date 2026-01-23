1児の母・鷲見玲奈、エプロン姿でカレー作る“自宅ショット”に反響「やはり綺麗」「でら可愛い」「いい奥さん」
フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が22日、自身のインスタグラムを更新。自宅でカレーを作る写真を公開した。
【写真】「でら可愛い」「いい奥さん」黒のエプロン姿でカレー作りに励む鷲見玲奈
鷲見は同日に都内で行われたテーブルマーク『カレーの日の次の日は「カレーうどん」の日』の記念日制定発表会に出席。イベント内の“昨日の家庭カレー”を紹介するコーナーで、共演したタレント・菊地亜美（35）が思わず「スタジオで撮ってますか？」とツッコむという、“整った装い”の自宅で撮影したという写真を公開していた。
同記念日は、1月22日の「カレーの日」の翌日に着目して制定されたもの。家庭でカレーを作った次の日の食卓に焦点を当て、カレーうどんという選択肢の魅力を広く伝える狙いがある。
投稿では、「せっかく撮ったのでこちらにも 1/22はカレーの日ということで、昨日作ったカレーの写真を」とつづり、黒のエプロン姿でキッチンでカレーを煮込んでいる2枚の写真をアップ。
そして“新たな記念日”にちなみ、「みんな大好きカレー！この日は2日目のカレーうどんを見越して、しめじや長ネギ、白だしなどを入れて和風のカレーにしてみました」とアレンジも伝えた。
この投稿にフォロワーからは「やはり綺麗…頑張ってください…」「美味しそうですね」「でら可愛いエプロン姿」「家庭的ないい奥さんの雰囲気出てますよ」などの声が寄せられている。
鷲見は2022年1月に会社員の一般男性と結婚。24年4月に長女（1）を出産した。
【写真】「でら可愛い」「いい奥さん」黒のエプロン姿でカレー作りに励む鷲見玲奈
鷲見は同日に都内で行われたテーブルマーク『カレーの日の次の日は「カレーうどん」の日』の記念日制定発表会に出席。イベント内の“昨日の家庭カレー”を紹介するコーナーで、共演したタレント・菊地亜美（35）が思わず「スタジオで撮ってますか？」とツッコむという、“整った装い”の自宅で撮影したという写真を公開していた。
投稿では、「せっかく撮ったのでこちらにも 1/22はカレーの日ということで、昨日作ったカレーの写真を」とつづり、黒のエプロン姿でキッチンでカレーを煮込んでいる2枚の写真をアップ。
そして“新たな記念日”にちなみ、「みんな大好きカレー！この日は2日目のカレーうどんを見越して、しめじや長ネギ、白だしなどを入れて和風のカレーにしてみました」とアレンジも伝えた。
この投稿にフォロワーからは「やはり綺麗…頑張ってください…」「美味しそうですね」「でら可愛いエプロン姿」「家庭的ないい奥さんの雰囲気出てますよ」などの声が寄せられている。
鷲見は2022年1月に会社員の一般男性と結婚。24年4月に長女（1）を出産した。