近年、観葉植物にハマる若者が続出しているといいます。

【写真】観葉植物にハマる内田さんの家 お気に入りの「ビカクシダ」

来店客の半数は「20代～30代」

熊本市北区飛田に2024年オープンした「観葉倉庫」。店内には、全国から仕入れた200種類以上の観葉植物が所狭しと並びます。





店では、若い世代の客が増えているそうです。

観葉倉庫 谷内亮磨代表「20代～30代の若い人の来店が50％ほどの割合です。SNSをきっかけに来店される方が多いです。SNSのフォロワー数に比例して、お客さんの数は増えている」

実際に、店のSNSは開業1年半で、フォロワーが2000人以上、増えていて、その大半は若い人たちだと言います。

観葉倉庫オーナー「熊本では、今、若者へ流行りだしたという印象。特に男の子が植物を育てる風潮がなかったと思う。それが、SNSが普及したことによって、自分もやってみたいという流れに走り出してる」

SNS映え・癒しのインテリア

男性もハマる人が多いという観葉植物は、インテリアとして手軽に緑を取り入れやすいことや、特徴的な見た目の品種がSNS映えするなどの理由から、いま若い世代を中心に人気が広がっています。

来店客に話を聞きました。

10代女性「私が好きなのは、カラテアという植物で、葉っぱの線の模様がかわいい。写真を撮っても映えるし、友達もかわいいって言ってくれるので嬉しい」

20代夫婦「家を建てて観葉植物が欲しくなって、SNSでお店を見つけたので来ました。家の中が木やフローリングで茶色が多い中、ポンと緑があると、癒されるし見た目もきれいなので好きです」

30代女性「家に15種類ぐらいあります。置くだけでおしゃれになるし、成長が自分の子どもみたいで、かわいいですね」

近年は個性的な見た目の観賞植物が若い人たちから人気で、葉っぱに模様が入った植物や、独特なフォルムが存在感を放つ「塊根植物」などがよく売れているのだとか。

そんな観葉植物を趣味で集める若いコレクターも熊本県内には増えています。

「家をジャングルにしたい」

熊本市在住の内田裕貴さん。1年ほど前から、他にはない、観葉植物の見た目に惹かれ、夢中になっていると話します。

内田裕貴さん「私がハマっているのは、ビカクシダというシダ植物です。これを初めて見たときに、壁から生えているように見せられることが衝撃的で、そこからハマって収集を始めました」

現在、内田さんは、お気に入りのビカクシダなど20種類以上の観葉植物を自宅で育てています。

内田さん「家の中に緑があることが良くて、癒されるのが一番ですね。自然に生えている植物とは違い、独特な形や姿をしているので、私は大好きですね。目標は家をジャングルにすることなので、欲しいものはまだまだあるので集めていきたい」

こうしたコレクターが増える要因の一つにもなっているのが年々、増加しているという観葉植物の品種です。

需要が多様化「取り扱いは100種類以上」

熊本市で40年以上、観葉植物に携わる松村農園の松村さんは、「需要の変化」を肌で感じています。

松村農園 松村裕二 さん「扱う品種はもともと30～40種類だったが、お客様の好みが多様化していて、同じ品種を大量に売るのが難しくなってきた。多様化した需要に合わせて、今は100種類以上の品種を取り扱っています」

近年、観葉植物は品種改良が進み、希少性の高い植物が増えたことから、コレクションとして楽しめるものへと変化しています。

松村さん「新しい品種は、おしゃれだったり、色味がキラキラしていたり、同じ品種だけど、違う雰囲気の植物を集める人も多い」

ちなみに、松村さんが初心者にすすめたいという品種が「フィカス・ウンベラータ」です。

松村さん「寒さに強く成長も早い。土が乾いてくると葉っぱが垂れてくるので、水やりのサインがわかりやすいと思います。観葉植物を育てる楽しさを感じてもらえれば」

私たちの日常に彩を添え、癒しを与えてくれる観葉植物。今年はそんな植物がある暮らしを楽しんでみるのもいいかもしれません。