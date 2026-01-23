元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。巨人に新加入したブライアン・マタ投手（26）、フォレスト・ウィットリー投手（28）、スペンサー・ハワード投手（29）の動画を見て“査定”した。

最速161キロが売りのマタを見た感想は「だいたいストライクゾーンに投げられるけどスライダーが7割くらい。161キロは出ないと思いますよ」と指摘した。

メジャー経験はない。「なぜ上がれなかったのか、ですよね。四球を連発するタイプじゃないが一つのところだけ狙って投げている。バッターからするとそこに必ず来るイメージ」と解説した。

身長2メートル1センチのウィットリーに関しては「角度はあるけどバッターから速く感じない。ボールが引っかかってこない。伸びがない」と説明した。

右腕で、タイプ的には先発としたが、「左バッターに投げにくそう。苦手に見える」と指摘した。

最後は昨季楽天で9試合に登板して5勝1敗、防御率2・22だったハワード。

江川氏は以前巨人に在籍したケラーと似たタイプだが「ケラーほどスピードはないけど一本調子ではない」と解説した。

そして「3人の中では1番いい。チェンジアップがあるから。完全に先発タイプ」と高評価した。

昨季の交流戦で巨人は7回4安打無得点に抑えられたと聞いて、「だから獲ったのか」と納得。「先発ローテーションに入れば8勝か9勝して、打線の援護があれば貯金ができる」と説明した。

ただ、楽天時代はケガを繰り返してローテを守り切れなかった。

江川氏は「故障持ってるのか。そこが回復してるかですね」と結論づけた。