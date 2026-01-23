フリーの青木源太アナウンサーがＭＣを務める関西テレビの生放送情報番組「旬感（しゅんかん）ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）が、２月２５日から関東地区で１時間から２時間に枠を拡大することが２３日、発表された。

２３年１０月、関西ローカル中心の１時間番組として放送を開始。昨年３月に関西地区で２時間化され、同９月に関東地区で放送が開始されるなど着実に成長を遂げてきた。今回、関東地区にフルボリュームで“本格上陸”を果たすことになり、青木アナは「ついに来たか、という感じです」と感慨深げ。「この２年半で番組の形と放送エリアがどんどん変わってきた中で、大きな一区切りだと思っています。『とれたてっ！』第２章が始まる…という感覚です」と気合を入れた。

青木アナにとっては、フリー転身後初めてＭＣを担った地上波の帯番組だけに思い入れは強い。「ライバル番組は大変強力なものですが、午後の選択肢の一つとして『とれたてっ！』を選んでいただくために、まずは知っていただくというフェーズがあると思っています。いきなり選んでもらえるとは思っていません。選んでもらうために、まず知ってもらいたい。地道に一歩ずつ、認知度を上げていきたいです」と謙虚に語った。

番組の武器は、日替わりレギュラー陣のハイヒール・リンゴ、ブラックマヨネーズ・吉田敬、メッセンジャー・黒田有、小籔千豊、橋下徹らとのトークの爆発力。青木アナは「“一瞬のしゃべりの熱量”で絶対に負けないメンバーがそろっています。彼らが着火して“スパーク”する、その瞬間を２時間の中で何回も作り出したい。それこそがライバルの裏番組にはない『とれたてっ！』の強みだと思うので、スタジオトークにおける“スパーク”を見せたいです」。火曜レギュラーの吉田も大好きだというＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹの名曲「ＳＰＡＲＫ」になぞらえて意気込んだ。