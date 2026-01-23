関西テレビは２３日、フリーアナウンサーの青木源太アナがＭＣを務めるお昼のニュース・情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）が、２月２５日から、関東地区でも午後１時５０分からの「２時間放送」へと枠を拡大することを発表した。

２０２３年１０月の放送開始から約２年半。関東地区で２時間化決定の知らせを受けた、青木アナは「ついに来たかという感じです」と、番組のこれまでの歩みを感慨深そうに振り返る。「この２年半で番組の形と放送エリアがどんどん変わってきた中で、大きな一区切りだと思っています。『とれたてっ！』第２章が始まる…という感覚です」と気持ちを引き締めた。

同番組が放送される時間は、各局が看板とも言える帯の情報番組を並べる激戦区。約２年半、青木アナは「とれたてっ！」に心血を注いできた。その熱意もあり、番組は昨年３月には関西地区２時間化、９月には関東地区で１時間の放送開始、１９局へ放送エリア拡大と、着実に成長をとげてきた。関東地区で２時間化、というさらなる挑戦を前に青木アナは「ライバル番組は大変強力なものですが、午後の選択肢の１つとして『とれたてっ！』を選んでいただくために、まずは知っていただくというフェーズがあると思っています。いきなり選んでもらえるとは思っていません。選んでもらうために、まず知ってもらいたい。地道に一歩ずつ、認知度を上げていきたいです」と謙虚に語った。

２時間という長丁場。その中で青木アナが絶対の自信を見せるのが、ハイヒール・リンゴ、吉田敬（ブラックマヨネーズ）、黒田有（メッセンジャー）、小籔千豊、橋下徹ら、日替わりで出演する個性豊かなレギュラー陣との“トークの爆発力”だ。青木は「“一瞬のしゃべりの熱量”で絶対に負けないメンバーがそろっています。彼らが着火して“スパーク”する、その瞬間を２時間の中で何回も作り出したい。それこそがライバルの裏番組にはない『とれたてっ！』の強みだと思うので、スタジオトークにおける“スパーク”を見せたいです」と、火曜レギュラーの吉田も大好きだというＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹの名曲『ＳＰＡＲＫ』になぞらえ、意気込んだ。

『とれたてっ！』の魅力は「日々のニュース、生活情報も、全国各地の情報も、いろんな情報をバランスよくお届けしていること」だという青木アナ。個性派軍団と、とことん生にこだわった旬なニュース・情報を、より早く、深く、そして、楽しくお届けしていく。