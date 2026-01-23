◆テニス ▽全豪オープンテニス第６日（２３日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２３日＝吉松忠弘】青山修子と組んだ女子ダブルスで、２０２３年準優勝の柴原瑛菜（橋本総業）が４１歳の大ベテランと組んで３回戦に進出だ。ベラ・ズボナレワ（ロシア出身）とのペアで、地元オーストラリア・ペアに、６−４、６−３のストレート勝ちだ。

ズボナレワは、シングルスで元世界ランキング２位。２０１０年にはウィンブルドン、全米で準優勝した。ダブルスも元世界７位で、全米で２度、全豪で１度の優勝を誇る。ただ、けがが多く、活躍してはけがで休養を繰り返し、それでも、４１歳まで現役生活を続けてきた驚異の大ベテランだ。

そのズボナレワから、突然、メールが来たのが、昨年の１２月だった。それまで、柴原はズボナレワと「たまに練習とかで話したことはあったけど、そんなにしゃべってなくて」。柴原は、シングルス中心に試合に出ていたこともあり、ダブルスの世界ランクは１００位を割っていた。「ダブルスは出られないと思って、（パートナーを）探してなかった」。

そこにズボナレワからの打診だ。ズボナレワは、長期の手首のけがから復帰し、けがから復帰するときに採用される公傷世界ランクが８位。柴原の世界ランクとの合算でも、本戦に入れることが分かった。そこからは、話がとんとん拍子に進んだ。

柴原にとっては、あこがれの選手だった。「小さいときから見ていた選手。こんなすごい選手と一緒に出られて本当にうれしい」。２７歳の柴原にとって、全豪準優勝をしたときのペア、青山は１１歳年上。ズボナレワは一回り以上の１４歳も年上となる。「すごくアドバイスをくれて、タフな状況でのすごく冷静。すごくいっぱいのことを学ぶ」。日本と世界の大ベテランから全てを吸収し、念願の４大大会女子ダブルス優勝を目指す。