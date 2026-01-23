1月23日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「新たな構図、手探り 対抗軸狙う中道、組織票見通せず 衆院選」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。

高市早苗首相（自民党総裁）が仕掛けた通常国会冒頭での衆院解散と「超短期決戦」の衆院選（２７日公示、２月８日投開票）。自民は首相の高い支持率を強みとし、新党「中道改革連合」は政権以外の選択肢となることを狙う。これまで経験したことのない新たな構図のもと、双方にとって手探りの戦いとなる。

太田アナ（アシスタント）「この記事では衆議院選挙の主な政党の狙いと懸念というのが一覧になってまして、それをご紹介します」

大竹まこと「新たな構図が出来上がっているわけだけど、あれだよね。なんで解散するんだろうという疑問がみんなの心の中に残ってますね。評価を受けるんだったらこの2年何カ月任期がまだあるわけだから。現実に今、かろうじてだけど、過半数は意思表示で取ってるわけだから。これでいろんなことをやって、それで私でどうですかっていうなら分かるけど、やってないわけだよね。それでどうですかって言われてもね。人気の高いうちにというのはあるんだろうけど、どうですかって言われてもねえ。困ったなと」

太田アナ「そうですね」

大竹「野党がここに来て連立で、中道っていうのを作って出てくるというのは、ちょっと想定外だったかもしれないよね。それに対して、政局がどう動いていくんだろうと、言ってるんだけど、何を選べばいいんですか？何も決まってない中で、選べって言われてるとなんか高市総理でどうですかと、それだけを言われてるみたいな気もしないでもないんだけどね。でも自民党の支持率が30%前後でそれほど高いわけじゃないよね。そうなってくると予算の執行前にやっちゃうと余計今まで言ってたことは何もしないで選挙になっちゃうね。選挙って何日間あるの？16日間ぐらいあんの」

太田アナ「過去最短って言われてますよね」

大竹「その中で、何100億のお金を使って」

太田アナ「700億って言われてますよね」

大竹「そんなに使いますか？たくさん使うね。どうなっていくんでしょう」