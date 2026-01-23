(C)Apple Video Programming LLC 2025. All rights reserved.

ブラッド・ピット主演の映画「F1(R)／エフワン」が、第98回アカデミー賞で作品賞を含む4部門にノミネートされた。同作は、第49回日本アカデミー賞でも「優秀外国映画賞」を受賞している。

第98回アカデミー賞では作品賞のほか、編集賞、視覚効果賞、音響賞にノミネートされている。

「トップガン マーヴェリック」のジョセフ・コシンスキーが監督を務め、実際のF1グランプリの週末に撮影を敢行。F1の10チームと現役ドライバー、FIAの全面協力のもと、かつてないスケールでレースの臨場感を再現した。

なお、今作は11月26日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)が発売済み。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。Prime Videoなどではデジタル配信(購入)も行なわれているほか、動画配信サービス「Apple TV」で見放題配信も行なわれている。

