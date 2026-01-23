氷川きよし、「ズンドコ節」スペシャルバージョン披露を“予告” 懐かしのジャケ写も添え「24年の時をえて…」
歌手の氷川きよし（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。今月31日より東京・明治座で開催される「氷川きよし特別公演 白雲の城」にて自身の“代表曲”でもある「ズンドコ節」（2002年リリース）のスペシャルバージョンが披露されることを予告した。
【写真】「24年の時をえて…」懐かしの「ズンドコ節」ジャケット写真
氷川は「明治座でのLIVEは2002年のズンドコ節が24年の時をえて2026年ザ日本！明治座スペシャルバージョンに変わります！」（原文ママ）と懐かしの同曲ジャケット写真を添えて伝えた。
また「Party of Monstersと限界突破×サバイバーも和の明治座バージョンで！20人のダンサーズで迫力のステージになります」と合わせて告知。
「氷川きよし特別公演 白雲の城」東京公演は今月31日から2月18日まで開催。芝居とコンサートの2部制で、氷川のほか丸山智己、島崎和歌子、中島唱子、山崎樹範、上野なつひ、石倉三郎の出演が予告されている。
【写真】「24年の時をえて…」懐かしの「ズンドコ節」ジャケット写真
氷川は「明治座でのLIVEは2002年のズンドコ節が24年の時をえて2026年ザ日本！明治座スペシャルバージョンに変わります！」（原文ママ）と懐かしの同曲ジャケット写真を添えて伝えた。
また「Party of Monstersと限界突破×サバイバーも和の明治座バージョンで！20人のダンサーズで迫力のステージになります」と合わせて告知。
「氷川きよし特別公演 白雲の城」東京公演は今月31日から2月18日まで開催。芝居とコンサートの2部制で、氷川のほか丸山智己、島崎和歌子、中島唱子、山崎樹範、上野なつひ、石倉三郎の出演が予告されている。