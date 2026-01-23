「見逃していたー？」松嶋菜々子、理不尽上長への痛快煽りに「論破してる!!」「本当にかっこいいロールモデル」＜ドラマ『おコメの女』＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設するところからスタート。

「正しく集めて、正しく使う」を信条に、正子はザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断していく。

1月22日（木）に放送された第3話では、ザッコクが上長の麦谷実（戸次重幸）から理不尽な命令を受けた。すると正子は、麦谷を容赦なく煽り…。

【映像】「ろくに確認もせず…」松嶋菜々子の痛快反論シーン

◆「我々はいつでも仕事に対して真摯に向き合っています」

第3話では、東京国税局・課税第二部長でザッコクの上長でもある麦谷から、正子たちのもとにブタレ（タレコミ情報）のファイルがもたらされた。

正子たちはその中から、芦屋満信（池田鉄洋）が総院長を務め全国に分院を展開している「Y2K美容クリニック」を怪しみ、調査を開始する。

しかし、順調に調査が進むなか、とつぜん麦谷がやってきて「Y2Kクリニック関連の資料と準備調査報告書をすべて出せ」「こっちで動く、ザッコクには荷が重い」と言い出した。

これに対し正子は「ではなぜ（Y2K美容クリニックを）このブタレリストの中に？」と反論するも、麦谷は「それはお前たちが気にすることじゃない」と返すだけで詳しい理由を話そうとしない。

すると正子は「見逃していたー？」と煽るように麦谷側のミスを指摘し、「ろくに確認もせず、どうせ小さな事案だろうと我々に渡してしまったものの、思いのほか巨額な金が動いていると知ったあなたは、恥も外聞もなく大慌てで取り戻しに来た。で、よろしいでしょうか？」と続けた。

これに麦谷が「ふざけるな」と怒りを露わにすると、正子は真剣な表情で「ふざけてなどいません。我々はいつでも仕事に対して真摯に向き合っています」と言い放った。

理不尽な麦谷に立ち向かう正子に、SNS上では「本当にかっこいいロールモデル」「論破してる!!めっちゃ気持ちがいい」「煽り米田さんかわいい」といったコメントが投稿されていた。