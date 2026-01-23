【第79話】 1月23日 無料公開

講談社は1月23日、業務用餅氏（漫画）、六志麻あさ氏（原作）、ｋｉｓｕｉ氏（キャラクター原案）によるマンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～」の第79話を月マガ基地で無料公開した。

本作は所属ギルドから追放されてしまった戦闘経験ゼロの強化魔術師、レインがどんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを謳歌する作品。無料公開された第79話では、国王軍から逃亡するレインたち。その途中、思想の違いで仲違いしている双子に見つかってしまうのだが……。

なお、現在月マガ基地では最新話となる第80話が100ポイントで公開されているほか、直前のエピソードなどを無料で読むことができる。

【無料公開中】

第79話のページ

【最新話】

□第80話のページ

【あらすじ】

魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内の全ての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。あまりの理不尽な仕打ちに、レインはこれまで強化していた魔力を返してもらうことにした。これまで様々な装備に付与してきた膨大な魔力。とりあえず適当な銅の剣に付与したら、強化ポイント＋１００００のチート装備が誕生してしまい！？戦闘経験ゼロの魔術師が、どんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを気ままに生きることに！！