Å´Æ»¤Ï¥ì¡¼¥ë¤ä¿®¹æ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢à·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éá¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬µ¬Äø¤äÄ¢É¼¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¶ÈÌ³¾å¤Î»ñÎÁ¡£½¾Íè¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é»æ¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿»ñÎÁÎà¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿²½¤¬¿Ê¤à¡£
±¿Í¢ÉôÌçÁ´ÈÌ¡¢Ãæ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÎó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¾èÌ³°÷¤ÎDX¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¾¸Å²°Å´Æ»¡£Ì¾Å´¤Î¸½¾ìDX¤Ç¿ä¿ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¤À¡£
¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï1998Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤Ï¤·¤ê¡£³ô¼°¤òÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êºÇ¾å°Ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¡£Ì¾Å´¤Ï¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢Ê¸½ñÎà¤Î¾ðÊó´ðÈ×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ÖHandbook¡Ê¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ë X¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
Ì¾Å´¤Ï2023Ç¯£¸·î¤«¤é¡¢±¿Å¾»Î¤ä¼Ö¾¸¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò·È¹Ô¡£¥È¡¼¥¿¥ë700¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤Î»ñÎÁÎà¤òÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤¿¡£¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤ÎDX¤Ç¤Ï¡¢¾èÌ³°÷É¬·È¤Î±¿Å¾»þ¹ï¥«¡¼¥É¤¬ÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿²½¤µ¤ì¤Æ±¿¹Ô¾ã³²»þ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÐ±þÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤¬É½¤ì¤ë¡£
ÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤È»æ»ñÎÁ¤Î°ã¤¤¤Ç¤Ï¡¢»æ¤Ï²þÄû¤Î¤¿¤Ó¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¾èÌ³°÷¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¸ÄÊÌ»ö¾ð¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¾èÌ³°÷¤Ë¸Ä¿Í¼ÒÍÑ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò²½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ì¾Å´¤¬¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯X¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÒÍÑ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾èÌ³°÷¤â¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ËÄÂç¤Êµ¬ÄøÎà¤ä¶ÈÌ³»ñÎÁ¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ç¡¢°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤À¡£
¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯X¤Ç¡¢Ìó1500¿Í¤Î¾èÌ³°÷¤ËÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿100ËüËç°Ê¾å¤Î»æ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢¾èÌ³°÷¤Î·È¹ÔÉÊ·ÚÎÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸úÇ½¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤ËDX¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½°Õ¼±¤¬¿»Æ©¡£2025Ç¯£¸·î¤«¤é¾èÌ³°÷¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³²þ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾Å´¤Ïº£¸å¡¢¾èÌ³°÷¤ËÇ¯10²óÄøÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ëÍý²òÅÙ¥Æ¥¹¥È¤ä¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¡£
