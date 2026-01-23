　日本サッカー協会(JFA)は23日、ポルトガル遠征中のU-17日本女子代表メンバーの背番号を発表した。

　日本は21日に遠征初戦・U-17チェコ女子代表戦を実施。MF樋口ららが2ゴールを決めたほか、MF野田芙多葉とMF栗田七海も1点ずつ決めて4-0で勝利した。24日にU-17スイス女子代表、27日にU-17ポルトガル女子代表との試合を予定している。

▽GK

12 池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)

1 若月りる葉(JFAアカデミー福島)

23 宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)

▽DF

2 久保田真帆(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)

3 前田御里(作陽学園高)

4 北村礼(INAC神戸レオンチーナ)

5 四本帆夏(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

13 若月いずみ(テネシーSC/アメリカ)

11 近藤咲季(藤枝順心高)

15 伊藤杏莉(JFAアカデミー福島)

▽MF

7 樋口らら(マイナビ仙台レディースユース)

8 佐藤寿音(VONDS市原FCレディース)

16 清水和楽(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)

17 中島采音(サンフレッチェ広島レジーナユース)

20 野田芙多葉(JFAアカデミー福島)

10 大田ありす(INAC神戸レオンチーナ)

21 角谷瑠菜(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)

19 花城恵唯(JFAアカデミー福島)

14 松下遥蘭(JFAアカデミー福島)

22 山田美月(筑陽学園高)

18 栗田七海(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▽FW

9 田村胡桃(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

6 池田柚葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)