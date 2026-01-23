U-17日本女子代表の背番号が発表
日本サッカー協会(JFA)は23日、ポルトガル遠征中のU-17日本女子代表メンバーの背番号を発表した。
日本は21日に遠征初戦・U-17チェコ女子代表戦を実施。MF樋口ららが2ゴールを決めたほか、MF野田芙多葉とMF栗田七海も1点ずつ決めて4-0で勝利した。24日にU-17スイス女子代表、27日にU-17ポルトガル女子代表との試合を予定している。
▽GK
12 池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
1 若月りる葉(JFAアカデミー福島)
23 宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)
▽DF
2 久保田真帆(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)
3 前田御里(作陽学園高)
4 北村礼(INAC神戸レオンチーナ)
5 四本帆夏(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
13 若月いずみ(テネシーSC/アメリカ)
11 近藤咲季(藤枝順心高)
15 伊藤杏莉(JFAアカデミー福島)
▽MF
7 樋口らら(マイナビ仙台レディースユース)
8 佐藤寿音(VONDS市原FCレディース)
16 清水和楽(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
17 中島采音(サンフレッチェ広島レジーナユース)
20 野田芙多葉(JFAアカデミー福島)
10 大田ありす(INAC神戸レオンチーナ)
21 角谷瑠菜(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)
19 花城恵唯(JFAアカデミー福島)
14 松下遥蘭(JFAアカデミー福島)
22 山田美月(筑陽学園高)
18 栗田七海(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽FW
9 田村胡桃(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
6 池田柚葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
日本は21日に遠征初戦・U-17チェコ女子代表戦を実施。MF樋口ららが2ゴールを決めたほか、MF野田芙多葉とMF栗田七海も1点ずつ決めて4-0で勝利した。24日にU-17スイス女子代表、27日にU-17ポルトガル女子代表との試合を予定している。
▽GK
12 池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
23 宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)
▽DF
2 久保田真帆(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)
3 前田御里(作陽学園高)
4 北村礼(INAC神戸レオンチーナ)
5 四本帆夏(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
13 若月いずみ(テネシーSC/アメリカ)
11 近藤咲季(藤枝順心高)
15 伊藤杏莉(JFAアカデミー福島)
▽MF
7 樋口らら(マイナビ仙台レディースユース)
8 佐藤寿音(VONDS市原FCレディース)
16 清水和楽(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
17 中島采音(サンフレッチェ広島レジーナユース)
20 野田芙多葉(JFAアカデミー福島)
10 大田ありす(INAC神戸レオンチーナ)
21 角谷瑠菜(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)
19 花城恵唯(JFAアカデミー福島)
14 松下遥蘭(JFAアカデミー福島)
22 山田美月(筑陽学園高)
18 栗田七海(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽FW
9 田村胡桃(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
6 池田柚葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)