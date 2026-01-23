離脱中の鈴木彩艶がパルマ帰還!! 完全復帰へ慎重に準備か「無理をさせずコンディションを100%に」
パルマは22日、左手骨折で離脱しているGK鈴木彩艶が練習場に姿を見せたことを報告した。
鈴木は11月8日のミラン戦で左手中指と舟状骨を骨折。同13日に日本の慶應義塾大医学部スポーツ医学総合センターで手術を行い、日本でリハビリの第一段階を送っていた。
クラブが投稿した動画では、鈴木がトレーニングウェア姿で選手たちと握手やハグをかわしながら再会を喜ぶ様子があった。GKグローブは着用しておらず、左手にテーピングや包帯などは巻かれていなかった。また、チームスタッフからの問いかけに対して左手をグーパーと動かし、「問題ないよ」とも語っていた。
『パルマ・トゥデイ』によると完全復帰の正確な時期は依然として未定で、2月末から3月上旬の可能性を挙げつつ「予測は難しい」と伝えている。今後は怪我の再発防止に向けて段階的なステップを踏む予定のようで、「目標は無理をさせずコンディションを100%に戻すこと」とも報道。慎重に状態を見ながら復帰を目指していくことになりそうだ。
