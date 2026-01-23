E&Iクリエイション株式会社は、1月22日（木）にAmazonでスタートした「暮らし応援 Winter SALE」に参加。続けて開催される「Amazon スマイルSALE」にかけて、同社取り扱い製品をセール価格で販売する。

AstrHoriとSG-imageの交換レンズおよびアクセサリーが対象。割引率は最大30％となっている。

例えばハートや楕円、星形などのボケ形状が演出できる「SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ」は10％OFFの2万3,364円に。35mmフルサイズフォーマット対応で本体重量を74gとした「SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ」は、同じく10％OFFの1万1,925円で購入できる。

セール期間

暮らし応援 Winter SALE：2026年1月22日（木）～1月27日（火）8時59分 Amazon スマイルSALE：2026年1月27日（火）～2月2日（月）23時59分

対象品（例）

AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

20,400円→19,380円（5%OFF）

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

25,960円→23,364円（10%OFF）

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

13,250円→11,925円（10%OFF）

SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ

8,350円→7,515円（10%OFF）

SG-image 35mm F0.95

31,240円→29,678円（5%OFF）

SG-image 50mm F1.4

12,310円→11,079円（10%OFF）

SG-image 35mm F1.2

19,880円→18,886円（5%OFF）

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,964円（15%OFF）

AstrHori 50mmF2.0

14,580円→11,664円（20%OFF）

AstrHori クッツクラッパー

1,210円→847円（30%OFF）