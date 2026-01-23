キャンペーン：AstrHoriとSG-imageの交換レンズがAmazonでセール中／2月2日（月）まで
E&Iクリエイション株式会社は、1月22日（木）にAmazonでスタートした「暮らし応援 Winter SALE」に参加。続けて開催される「Amazon スマイルSALE」にかけて、同社取り扱い製品をセール価格で販売する。
AstrHoriとSG-imageの交換レンズおよびアクセサリーが対象。割引率は最大30％となっている。
例えばハートや楕円、星形などのボケ形状が演出できる「SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ」は10％OFFの2万3,364円に。35mmフルサイズフォーマット対応で本体重量を74gとした「SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ」は、同じく10％OFFの1万1,925円で購入できる。
セール期間暮らし応援 Winter SALE：2026年1月22日（木）～1月27日（火）8時59分 Amazon スマイルSALE：2026年1月27日（火）～2月2日（月）23時59分
対象品（例）
AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye
20,400円→19,380円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→23,364円（10%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→11,925円（10%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,515円（10%OFF）
SG-image 35mm F0.95
31,240円→29,678円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.4
12,310円→11,079円（10%OFF）
SG-image 35mm F1.2
19,880円→18,886円（5%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori 50mmF2.0
14,580円→11,664円（20%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→847円（30%OFF）