Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMIRI¡Ê¥¢¥ß¥ê¡Ë¡×¤Î2026-27Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①～④¡ÖAMIRI¡×¤Î¥·¥çー¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAMIRIºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ñ¥êÅþÃåÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¡ß¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤Ë¹ßÎ×
º£·î½é¤á¡¢AMIRI¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿ÀµÜ»û¡£º£²ó¡¢ÁáÂ®¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎLe Carreau du Temple¡Ê¥¥ã¥íー¡¦¥Ç¥å¡¦¥¿¥ó¥×¥ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂÀ±ï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥óÄ´¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¸÷Âô´¶¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ØFASHIONSNAP¡Ù¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢ñ¥ÁÖ¤È¾Ð´é¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¿ÀµÜ»û¤Î»Ñ¤¬¡£¡ØGQ JAPAN¡Ù¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë±þ¤¨¥Ýー¥º¤¹¤ë¿ÀµÜ»û¤Î»Ñ¤ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡£
¢£¥·¥çー¤Î´¶ÁÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¿ÀµÜ»û¡ÊNumber_i¡Ë
¡ØWWD JAPAN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¼«¿È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡È70Ç¯Âå¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFASHIONSNAP¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼ê¤ò¤Õ¤ê´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ïー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¿À¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç´¿À¼Íá¤Ó¤ë»Ñ¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¿²µ¯¤¤«¤é¥Ñ¥ê¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¸¤ó¤¯¤ó¸«¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£