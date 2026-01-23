嵐の公式Instagramが更新され、c5月にリリースされた「明日の記憶／Crazy Moon～キミ・ハ・ムテキ～」のジャケット写真が公開された。

【画像】嵐「明日の記憶／Crazy Moon～キミ・ハ・ムテキ～」ジャケット写真／【動画】嵐「明日の記憶」MV／嵐「Crazy Moon～キミ・ハ・ムテキ～」MV

■嵐、2009年のヘアスタイルやファッションにも注目

「明日の記憶」は、2009年4月期に放送された櫻井翔主演のドラマ『ザ・クイズショウ』（日本テレビ系）の主題歌。

今回公開されたのは、「明日の記憶／Crazy Moon～キミ・ハ・ムテキ～」通常盤のジャケットで、無機質な空間に佇む5人の姿が収められている。

（左から）大野智、松本潤、相葉雅紀、櫻井翔が自然体で立ち、二宮和也は革ソファに脚を組んで座る構図。5人のクールな表情が、楽曲の世界観をより強く際立たせている。

レザージャケットや細身のデニム、チェックのシャツやパンツなど、当時の空気感を色濃く反映したスタイリングで、全体はダークトーンで統一。松本のパーマヘアや、櫻井の長め前髪、相葉の襟足を長めに残したヘアスタイルも、時代を感じさせるポイントだ。

懐かしさと色褪せない魅力をあわせ持つ投稿に、ファンからは「翔くんの前髪長めビジュ大好き」「マジでかっこいい」「初めて買ったCD」「クレムンでガシガシ踊る5人がたまらなく好き」「神曲」といった声が相次いで寄せられている。

■動画：嵐「明日の記憶」MV

■動画：嵐「Crazy Moon～キミ・ハ・ムテキ～」MV