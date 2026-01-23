King Gnu、アニメ『呪術廻戦』OPテーマ「AIZO」MVが自身最速YouTube1,000万回再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuが1月16日に公開した「AIZO」のMVが、YouTubeで自身最速となる1週間以内で1,000万回再生を突破した。

■グローバルチャートでもトップ50圏内チャートイン！

「AIZO」MVは、PERIMETRON・OSRINが監督を務め、スタイリッシュなスーツ姿に身を包んだメンバーによる実写演奏シーンと、ゲームのキャラクターに扮したメンバーがそれぞれ躍動する衝撃的なCGシーンが圧倒的スピード感で交差する新感覚な映像になっており、大きな反響を呼んでいた。

1月9日に配信リリースされた本楽曲は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。配信リリース初日に国内ストリーミング数合計300万回を達成し、リリース後1週間あまりで各種デイリー・週間チャートで合計72冠を達成するなど、大きな話題を呼んでいる。

さらに、米ビルボードが発表するグローバルチャート“Billboard Global 200”では初登場30位となり、バンドとしては「SPECIALZ」に続き2曲目のトップ50圏内チャートインとなった。

また、ビルボードジャパンが発表する“Japan Songs（国／地域別チャート）”でも、現在ローンチしている全13の国と地域のチャートにてトップ10入り、フランス・イギリス・アメリカではトップとなり、国内外からの人気を集める注目曲となっている。

なお「AIZO」は、2月11日にシングルパッケージでのリリースが決定している。

■リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AIZO」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「AIZO」

■関連リンク

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/

■【画像】King Gnuアーティスト写真