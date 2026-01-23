ゲンダイエージェンシー <2411> [東証Ｓ] が1月23日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比76.4％増の5.6億円に拡大し、通期計画の7.5億円に対する進捗率は75.7％に達したものの、5年平均の80.9％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比93.6％増の1.8億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の1.7億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の8.6％→8.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

