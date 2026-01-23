日本鋳造 <5609> [東証Ｓ] が1月23日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比25.6％増の2億1100万円に伸び、通期計画の2億2000万円に対する進捗率は95.9％に達し、5年平均の55.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益(非連結)は前年同期連結比95.9％減の900万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常損益(非連結)は4600万円の赤字(前年同期連結は2億1000万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の5.6％→-1.4％に急悪化した。



※今期から非連結決算に移行。



