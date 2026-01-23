東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、ケミプロ、倉元がS高 東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、ケミプロ、倉元がS高

23日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数853、値下がり銘柄数566と、値上がりが優勢だった。



個別ではケミプロ化成<4960>、倉元製作所<5216>、ジーイエット<7603>がストップ高。山田再生系債権回収総合事務所<4351>、ソノコム<7902>は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス<1443>、日本電技<1723>、シンクレイヤ<1724>、ソネック<1768>、日本ドライケミカル<1909>など100銘柄は昨年来高値を更新。チタン工業<4098>、岡本硝子<7746>、クエスト<2332>、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>、マイポックス<5381>は値上がり率上位に買われた。



一方、大丸エナウィン<9818>、櫻島埠頭<9353>、地盤ネットホールディングス<6072>、フジプレアム<4237>、イメージ ワン<2667>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

