ETF売買代金ランキング＝23日大引け
23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 125158 -25.4 49070
２. <1542> 純銀信託 31090 55.3 50860
３. <1540> 純金信託 22830 -21.2 23900
４. <1357> 日経Ｄインバ 13910 -26.3 5051
５. <1458> 楽天Ｗブル 9862 -18.3 58290
６. <1321> 野村日経平均 9775 -47.8 55960
７. <1579> 日経ブル２ 8353 -20.2 528.2
８. <1360> 日経ベア２ 7848 -29.0 124.2
９. <2036> 金先物Ｗブル 6735 36.3 251000
10. <1541> 純プラ信託 6363 225.5 12970
11. <1306> 野村東証指数 4677 -15.8 3813
12. <2644> ＧＸ半導日株 4434 -36.2 3151
13. <1326> ＳＰＤＲ 3831 24.6 72220
14. <1328> 野村金連動 3544 5.9 18705
15. <1398> ＳＭＤリート 3343 62.3 2058.5
16. <314A> ｉＳゴールド 3225 0.8 372.4
17. <1568> ＴＰＸブル 2139 -50.4 806.3
18. <200A> 野村日半導 1986 21.1 2975
19. <1329> ｉＳ日経 1964 -13.3 5605
20. <1615> 野村東証銀行 1780 -5.8 600.0
21. <1459> 楽天Ｗベア 1561 -27.1 203
22. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1466 173.0 31530
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1274 8.0 75310
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1230 -45.7 2170.0
25. <1673> ＷＴ銀 1214 65.2 14360
26. <2244> ＧＸＵテック 1209 47.8 3183
27. <1489> 日経高配５０ 1196 -17.7 3050
28. <1330> 上場日経平均 1146 -59.8 56000
29. <1320> ｉＦ日経年１ 1105 -31.5 55710
30. <1346> ＭＸ２２５ 991 -48.3 55610
31. <1308> 上場東証指数 879 -48.3 3762
32. <1545> 野村ナスＨ無 850 -24.7 40940
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 789 15.0 2242
34. <1358> 上場日経２倍 740 -26.7 93090
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 724 -61.6 1077
36. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 690 37.7 373.9
37. <2559> ＭＸ全世界株 655 -2.1 27025
38. <1655> ｉＳ米国株 637 -48.1 794.3
39. <425A> ＧＸ純金 626 65.2 421.1
40. <1475> ｉＳＴＰＸ 603 -80.4 375.7
41. <1597> ＭＸＪリート 592 34.2 2065
42. <466A> ＧＸ防衛テク 564 7.2 1254
43. <282A> ＧＸ半導１０ 555 80.2 1740
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 539 -20.9 59960
45. <1543> 純パラ信託 526 12.9 87750
46. <435A> ｉＦ日本配当 512 -42.0 2272
47. <1674> ＷＴプラチナ 473 137.7 38510
48. <1693> ＷＴ銅 460 -31.8 8117
49. <2516> 東証グロース 454 -37.5 574.8
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 452 -14.9 62280
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
