　23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　125158　　 -25.4　　　 49070
２. <1542> 純銀信託　　　　 31090　　　55.3　　　 50860
３. <1540> 純金信託　　　　 22830　　 -21.2　　　 23900
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 13910　　 -26.3　　　　5051
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9862　　 -18.3　　　 58290
６. <1321> 野村日経平均　　　9775　　 -47.8　　　 55960
７. <1579> 日経ブル２　　　　8353　　 -20.2　　　 528.2
８. <1360> 日経ベア２　　　　7848　　 -29.0　　　 124.2
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　6735　　　36.3　　　251000
10. <1541> 純プラ信託　　　　6363　　 225.5　　　 12970
11. <1306> 野村東証指数　　　4677　　 -15.8　　　　3813
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　4434　　 -36.2　　　　3151
13. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3831　　　24.6　　　 72220
14. <1328> 野村金連動　　　　3544　　　 5.9　　　 18705
15. <1398> ＳＭＤリート　　　3343　　　62.3　　　2058.5
16. <314A> ｉＳゴールド　　　3225　　　 0.8　　　 372.4
17. <1568> ＴＰＸブル　　　　2139　　 -50.4　　　 806.3
18. <200A> 野村日半導　　　　1986　　　21.1　　　　2975
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1964　　 -13.3　　　　5605
20. <1615> 野村東証銀行　　　1780　　　-5.8　　　 600.0
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1561　　 -27.1　　　　 203
22. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1466　　 173.0　　　 31530
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1274　　　 8.0　　　 75310
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1230　　 -45.7　　　2170.0
25. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1214　　　65.2　　　 14360
26. <2244> ＧＸＵテック　　　1209　　　47.8　　　　3183
27. <1489> 日経高配５０　　　1196　　 -17.7　　　　3050
28. <1330> 上場日経平均　　　1146　　 -59.8　　　 56000
29. <1320> ｉＦ日経年１　　　1105　　 -31.5　　　 55710
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 991　　 -48.3　　　 55610
31. <1308> 上場東証指数　　　 879　　 -48.3　　　　3762
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 850　　 -24.7　　　 40940
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 789　　　15.0　　　　2242
34. <1358> 上場日経２倍　　　 740　　 -26.7　　　 93090
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 724　　 -61.6　　　　1077
36. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 690　　　37.7　　　 373.9
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 655　　　-2.1　　　 27025
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 637　　 -48.1　　　 794.3
39. <425A> ＧＸ純金　　　　　 626　　　65.2　　　 421.1
40. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 603　　 -80.4　　　 375.7
41. <1597> ＭＸＪリート　　　 592　　　34.2　　　　2065
42. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 564　　　 7.2　　　　1254
43. <282A> ＧＸ半導１０　　　 555　　　80.2　　　　1740
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 539　　 -20.9　　　 59960
45. <1543> 純パラ信託　　　　 526　　　12.9　　　 87750
46. <435A> ｉＦ日本配当　　　 512　　 -42.0　　　　2272
47. <1674> ＷＴプラチナ　　　 473　　 137.7　　　 38510
48. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 460　　 -31.8　　　　8117
49. <2516> 東証グロース　　　 454　　 -37.5　　　 574.8
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 452　　 -14.9　　　 62280
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース