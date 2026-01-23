日経平均23日大引け＝続伸、157円高の5万3846円 日経平均23日大引け＝続伸、157円高の5万3846円

23日の日経平均株価は前日比157.98円（0.29％）高の5万3846.87円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は921、値下がりは606、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を181.84円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が35.40円、コナミＧ <9766>が23.57円、任天堂 <7974>が15.04円、塩野義 <4507>が12.53円と続いた。



マイナス寄与度は78.22円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が40.91円、レーザーテク <6920>が29.95円、ファストリ <9983>が28.08円、イビデン <4062>が17.52円と並んだ。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、医薬品、銀行業、繊維製品が続いた。値下がり上位には鉄鋼、海運業、食料品が並んだ。



株探ニュース

