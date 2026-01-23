東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、アイリッジがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、アイリッジがS高

23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数416、値下がり銘柄数145と、値上がりが優勢だった。



個別ではアイリッジ<3917>がストップ高。マテリアルグループ<156A>、グリーンモンスター<157A>、タスキホールディングス<166A>、ミーク<332A>、ｉ－ｐｌｕｇ<4177>など15銘柄は昨年来高値を更新。地域新聞社<2164>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ＮＥ<441A>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＭＯコマース<410A>が昨年来安値を更新。スタートライン<477A>、ＧＲＣＳ<9250>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、サークレイス<5029>、グラッドキューブ<9561>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

