ETF売買動向＝23日大引け、全銘柄の合計売買代金3122億円 ETF売買動向＝23日大引け、全銘柄の合計売買代金3122億円

23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.8％減の3122億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.4％減の1847億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> など47銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.85％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.26％高と大幅な上昇。



一方、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> は5.05％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は4.61％安、グローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> は3.92％安、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> は3.29％安と大幅に下落した。



日経平均株価が157円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1251億5800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1475億8700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が139億1000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が98億6200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が97億7500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が83億5300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が78億4800万円の売買代金となった。



