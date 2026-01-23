King Gnu、『呪術廻戦』オープニングテーマ「AIZO」MVが自身最速で1000万回再生を突破
King Gnuが16日にYouTubeで公開した新曲「AIZO」のミュージックビデオが、自身最速となる公開から1週間以内で1000万回再生を突破した。
【動画】自身最速で1000万回再生突破！King Gnu「AIZO」MV
同ミュージックビデオは、クリエイティブチーム・PERIMETRONのOSRINが監督を務め、スタイリッシュなスーツ姿に身を包んだメンバーによる実写演奏シーンと、ゲームのキャラクターに扮（ふん）したメンバーがそれぞれ躍動するCGシーンが、圧倒的なスピード感で交差する新感覚の映像となっている。
「AIZO」は、テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした楽曲。目まぐるしい展開の最新型ロックチューンで、9日に配信リリースされると『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初週1位を獲得。海外からも大きな注目を集めている。
2月11日にはシングルパッケージの発売も決定。CDは全3形態でのリリースとなり、期間生産限定盤は『呪術廻戦』原作者・芥見下々氏描き下ろしのイラストを使用した12インチLPサイズのスペシャルパッケージ。初回生産限定盤には、ライブハウスツアー『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱され、7インチ特殊パッケージ仕様の豪華盤となっている。
期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤のすべてに、ツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』追加公演のチケット先行抽選に応募できるシリアルコードが封入されている。
【動画】自身最速で1000万回再生突破！King Gnu「AIZO」MV
同ミュージックビデオは、クリエイティブチーム・PERIMETRONのOSRINが監督を務め、スタイリッシュなスーツ姿に身を包んだメンバーによる実写演奏シーンと、ゲームのキャラクターに扮（ふん）したメンバーがそれぞれ躍動するCGシーンが、圧倒的なスピード感で交差する新感覚の映像となっている。
2月11日にはシングルパッケージの発売も決定。CDは全3形態でのリリースとなり、期間生産限定盤は『呪術廻戦』原作者・芥見下々氏描き下ろしのイラストを使用した12インチLPサイズのスペシャルパッケージ。初回生産限定盤には、ライブハウスツアー『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱され、7インチ特殊パッケージ仕様の豪華盤となっている。
期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤のすべてに、ツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』追加公演のチケット先行抽選に応募できるシリアルコードが封入されている。