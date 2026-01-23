元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が企画・プロデュースする、日本最高峰のゴルフのアマチュアダブルストーナメント「THE Double.」が今年3月から開催される。

松坂さんと、松山英樹らのキャディーを務めた進藤大典さん（45）という同学年の「だいすけ」2人のプロデュースによる、社会人限定のダブルス競技の大会となっている。

予選会は3月11日から開始。全国4ブロック（関東、関西、中四国、九州）の11カ所の会場で行い、それぞれのブロックで上位に入ったペアが全国大会に進む。

昨年12月からエントリーを開始。東日本の4会場は既に定員に達し、応募を締め切った。西日本も締め切り間近となっている会場があるが、九州の予選会場（福岡県内）3カ所はまだ空きがあるという。

松坂さんは自身のインスタグラムを更新。多数の申し込みに感謝し「（残る会場の）皆様のエントリーを心よりお待ち申し上げております」と書き込んだ。

大会コンセプトは「元メジャーリーガー・松坂大輔と、スポーツビジネスプロデューサー・進藤大典が『人が本気になれる理由』を“ペアゴルフ”という形で社会に問う挑戦です」。「本気で戦う姿ほど美しいものはない。“自分のため”でなく“誰かのために”。この想いが人を強くし社会を動かす。THE Doubleは、そんな『真の勝負師たちの美学』を次の世代に伝える舞台です」としている。

予選を勝ち抜いた選手による全国大会は、5月22日に茨城県稲敷郡のイーグルポイントゴルフクラブで開催予定。優勝したペアには特典として「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」のプロアマペア出場権が与えられる。

また、参加費や収益の一部を少年野球およびジュニアゴルファー育成の支援活動へ寄付する。申し込みなど詳細は大会公式サイトで。