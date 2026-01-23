¡Ú½°±¡Áª¡ÛÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁêà¹â»ÔÁáÉÄ¤¬ÁíÍý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«á²ò»¶¤Ë¡Ö¹ÓÅâÌµ·Î¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£²£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë½°±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½°±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤é¤¬¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÌîÅÞµÄ°÷¤ÏÄÀÌÛ¡£²ò»¶¾Û½ñ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ëºÝ¤ÏÌîÅÞÂ¦¤«¤é¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤À¡×¤È¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡²ò»¶Ä¾¸å¡¢ÀÐÇË»á¤Ï²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÁíÍý¤´¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤òÁª¤Ö¤«¤É¤¦¤«¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¿®Ç¤¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤É¤¦¤«¤â¤¢¤ë¡£À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤ÎÂçµÁ¤â¤¢¤ë¤¬¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤¢¤ë¡£ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¾®Áªµó¶è¤òÁªÂò¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤Î¾®Áªµó¶èÀ©¤Ï¤ä¤äÂçÅýÎÎÀ©¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¼óÁê¤¬¡Ø¼«Ê¬¤òÁª¤Ö¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤¬¹ÓÅâÌµ·Î¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤Ïº£²ó¤Î²ò»¶¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤â¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¿ô²ó¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££·¾ò²ò»¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤¬Âç¤¤¤¡£²¿¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁªµó¤Î°ÕµÁ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£¸õÊä¼Ô¤ÈÀ¯ÅÞ¤¬ÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Í¸¢¼Ô¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¾ðÊó¤ò¸õÊä¼Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
