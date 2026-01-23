ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」は２２日（日本時間２３日）、トレード報道が相次いでいるドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）の放出説を全否定した。

ドジャースはＦＡ市場の目玉だったカイル・タッカー外野手（２８）の獲得に成功。外野陣の整備に迫られており、オフを通じて放出が噂されているＴ・ヘルナンデスの去就に注目が集まっている。

そんな中、同サイトは「テオをトレードするなんて絶対にありえない」と断言。さらに「まず一つ、彼がクラブハウスのリーダーとして何を意味するか、つまり目に見えないものがあるんだ。誰があのひまわりの種を投げるんだ？ まあ、そうだね、ドジャー・スタジアムの清掃班は喜ぶだろうし、彼らの手間が減るからね」とジョークを交えて一笑に付した。

Ｔ・ヘルナンデスは昨季、１３４試合に出場して打率２割４分７厘、２５本塁打、８９打点をマーク。守備に難があるものの勝負強い打撃でチームの世界一連覇に貢献した。「ヘルナンデスはドジャースの打線に新たな層を加えており、完全な外野手をそろえた直後に彼を送り出すことは、タッカー獲得前と同じ状況にドジャースを陥らせるだろう」と同サイトは大物を獲得してもＴ・ヘルナンデスはチームに欠かせない存在だと強調した。