自ら作詞作曲を手掛けるlia(Vo)のバンドプロジェクトshallmが本日1月23日、テレ東系列 木ドラ24『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』エンディングテーマ「chocolate」をデジタルリリースした。これに伴って同曲のオフィシャルオーディオが公開となった。

新曲「chocolate」は、ソリッドなギターとセンチメンタルなピアノが印象的な甘くもほろ苦いミドルロックチューンだ。ジャケット写真は『アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート』『ふたりぶん』も手掛けたイラストレーターの毬谷静によって制作されたもの。

shallmは2月14日、東京・渋谷 Spotify O-EASTにてワンマンライブ＜shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~＞を開催する。同ワンマンライブは二部構成でテーマを分けて展開されるなど、一夜限りのステージとなることも明らかとなった。以下に、ワンマンライブに関するshallmのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

2月14日のワンマンライブ＜~ No Sweetness Within ~＞では、

“Sweet”と“Bitter”の二部構成でお届けします。

甘さは、誰かを想う優しさになる。

苦さは、自分を支える強さになる。

プラスの感情を歌った曲、マイナスの感情を歌った曲。

どちらが好きかは人それぞれだと思います。

私自身も、そのどちらにも触れながら、音楽を聴いてきました。

今回のライブでは、今の自分が鳴らしたい感情を、

ひとつの物語として届けられたらと思っています。

「chocolate」という楽曲も、

この夜へ向かうための入り口として、聴いてもらえたら嬉しいです」

──shallm

◆ ◆ ◆

©「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

◾️テレ東系列 木ドラ24『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【放送日時】

2026年1月8日スタート 毎週木曜 深夜24時30分〜25時放送

BSテレ東：2026年1月11日スタート 毎週日曜 深夜24時〜24時30分放送

【配信】

◯各話放送終了後から動画配信サービス“U-NEXT” “Prime Video”にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.又はその関連会社の商標です。

◯広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

▶TVer：https://tver.jp/series/srmfaydfxy

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/episode/00130915.html

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】

菅⽣新樹、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香

【スタッフ】

脚本：當銘啓太、川崎僚、清水匡

監督：松本拓(テレビ東京)、角田恭弥

・オープニングテーマ：tripleS ∞!「トキメティック」

・エンディングテーマ：shallm「chocolate」(ユニバーサル ミュージック)

プロデューサー：松本拓(テレビ東京)、正井彩夏(テレビ東京) 、佐々木梢(テレパック) 、東田陽介(テレパック)

制作：テレビ東京 テレパック

特別協力：Zoff 制作協力：宣伝会議

製作著作：「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

・公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/

・公式X：https://x.com/tx_hitomita

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_hitomita/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_hitomita

■＜shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~＞

2月14日(土) 東京・渋谷 Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 ￥6,000(税込／ドリンク代別)

席種：全自由

※年齢制限：未就学児入場不可

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/