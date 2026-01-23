矢井田 瞳、25周年の締めくくりはアコースティック全国ツアー「お会いできるのを楽しみにしています」
矢井田 瞳がデビュー25周年アニバーサリーイヤーを締め括る、全国アコースティックツアー＜矢井田 瞳 25th Anniversary Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』＞の開催を発表した。
本ツアーは6月5日（金）東京・EX THEATER ROPPONGIを皮切りに8月8日（土）福岡・福岡DRUM LOGOSまで全国9公演が行なわれる。
矢井田 瞳はデビュー25周年を記念して、全国25ヶ所をギター1本で巡る弾き語りツアーを第一弾に、バンドを携えたファン投票によるリクエストライブの開催、そして13枚目となるオリジナルアルバム『DOORS』のリリースと精力的な活動を展開してきた。
そして、デビュー25周年アニバーサリー企画のファイナルとなる全国アコースティックツアー＜DOOR to DOORS＞は、全国各地のファンに会いに行く、またこの先の未来に向けて新しい扉を開け続けて行くという、26年目もまだまだ行くぞという矢井田 瞳の決意が込められており、メンバーにJIN INOUE（Key）、水野 雅昭（Per）、田中 幹人／外園 一馬（G ※公演により異なる）を迎えた3人編成で臨む。
チケットはオフィシャルファンクラブ「yaiko’s eye」にてVIP会員先行受付がスタート。また、開催にあたり矢井田 瞳からのメッセージも到着した。
◆ ◆ ◆
■矢井田 瞳 メッセージ（「矢井田 瞳 25th Anniversary Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』」開催にあたり）
25周年の締めくくりとして、久しぶりの全国ツアーができることを大変嬉しく思っています！
なんだか大変な世の中ですけれども、音楽で少しでも誰かの生活に彩りと希望を、と信じています。
ライブでお会いできるのを楽しみにしています。
◆ ◆ ◆
■＜矢井田 瞳 25th Anniversary Acoustic Live Tour『DOOR to DOORS』＞
2026年6月5日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI OPEN 18:00 / START 19:00
2026年6月17日(水) 北海道・PENNY LANE24 OPEN 18:30 / START 19:00
2026年6月27日(土) 宮城・仙台PIT OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月4日(土) 兵庫・月世界 OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月5日(日) 岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月12日(日) 新潟・新潟LOTS OPEN 17:00 / START 17:30
2026年7月20日(月祝) 大阪・なんばHatch OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月1日(土) 愛知・ダイアモンドホール OPEN 17:00 / START 17:30
2026年8月8日(土) 福岡・福岡DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 17:30
○バンドメンバー：Key.JIN INOUE、Per.水野 雅昭、Gt.田中 幹人、Gt.外園 一馬（7/4 兵庫、7/5 岡山、8/1 名古屋）
○チケット料金：全席指定 7,500円（税込）ドリンク代別途
○オフィシャルファンクラブ「yaiko’s eye」にてチケットVIP会員先行受付中
ご入会はこちら：https://fanicon.net/fancommunities/4912
※会員様はタイムライン内固定投稿内、URLよりお申し込みください。
ツアー情報・チケット申込み詳細：https://yaiko.jp/event/357871
■イベント出演情報
◾️＜スペントグレイン Presents JAPAN BREWERS CUP 2026＞
日時：2月7日（土）11:00〜21:00
会場：横浜大さん橋ホール
◾️＜MOVE ON SATURDAY LIVE supported by CANNA＞
日時：2月12日（木）【1st】OPEN 17:00 / START 18:00 【2nd】OPEN 20:00 / START 21:00
会場：ビルボードライブ大阪
◾️＜FM NORTH WAVE × poroco Girls Night 2026 supported by Latier ラトリエ＞
日時：2月17日（火）17:30〜21:30（入退場自由）※矢井田 瞳は20:00頃出演
会場：グランドメルキュール札幌大通公園
◾️＜2025年国際協同組合年記念事業「いのちのうた」＞
日時：3月1日（日）OPEN 15:30 / START 16:30
会場：iichikoグランシアタ
関連リンク
◆矢井田 瞳 オフィシャルサイト
◆矢井田 瞳 オフィシャルX
◆矢井田 瞳 オフィシャルInstagram
◆矢井田 瞳 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆矢井田 瞳 オフィシャルTikTok
◆矢井田 瞳 25周年特設サイト