成田童夢氏が手越祐也のヘルメット姿に注目

ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕する。ウインタースポーツに注目が集まる中、2006年トリノ五輪スノーボード男子ハーフパイプ日本代表だった成田童夢氏の感謝の投稿が話題になっている。

スノーボードのW杯で2度の優勝の実績を持ち、トリノ五輪では日本代表だった成田氏は22日、自身のXを更新。人気タレントである手越祐也のポストを引用し「手越祐也さんのように、影響力のある方が『ヘルメット着用』という安全面をスマートに発信してくださるのは、スノーボード界の未来にとって本当に心強く、素晴らしいプロ意識だと感動しています」と記した。

手越は「年始にボード行ってきたー」と記し、2枚の写真を投稿。オレンジ色のウェアにゴーグル姿。頭にはしっかりとヘルメットを着けていた。

成田氏は続けて「『安全こそが、最高のスタイル』という文化を私たちも一緒に広めていきましょう！」と結んだ。

スキーやスノーボードは柔らかい雪の上で滑ることもあり、ニット帽だけの格好も少なくない。全国スキー安全対策協議会によると、日本でのヘルメット着用率は約50％と発表されている一方、欧州では80〜90％を誇っている。

成田氏の投稿にはファンも共感。「最高な発信ありがとうございます！」「一度ボードの方と衝突したことあります。ヘルメット大事です！！」「日本もヘルメット着用を強制していいと思う」などの声が。さらに「ヘルメットの存在知らなかった」「こんなのあったんだ！欲しすぎる」など、認知も広がっているようだった。



（THE ANSWER編集部）