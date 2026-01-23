パナソニックは、ドラマとアニメを最大90日間全自動で録画する「ドラマ・アニメ1クール自動録画」搭載した4Kチューナー搭載BDレコーダー3機種を、2月下旬より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は8.5万円前後から。

DMR-4T405 11万円前後4TB HDD 2K×3、4K×2チューナ HDMI出力×2 DMR-4T305 10万円前後3TB HDD 2K×3、4K×2チューナ HDMI出力×2 DMR-4T205 8.5万円前後2TB HDD 2K×3、4K×2チューナ HDMI出力×1

2023年5月に発売した、4Kディーガ「DMR-4T403」「DMR-4T303」「DMR-4T203」のマイナーチェンジモデル。

高性能なHEVCエンコーダーやクロマプロセッサといった高画質技術に加え、3番組同時＆長時間録画、アプリ「どこでもディーガ」を使った宅外視聴・早見再生といった各種機能を引き続き搭載した。4K Ultra HD Blu-rayの再生にも対応する。

なお、3モデルの違いは、HDD容量やHDMI出力数などで、基本機能は変わらない。

4TB HDDモデルの「DMR-4T405」

指定したジャンル(ドラマ/アニメ)と時間帯を選ぶだけで、該当する放送番組を約90日分自動録画してくれる「ドラマ・アニメ1クール自動録画」機能を搭載。番組表から予約録画をすることなく、自動で録画するため録り逃しを防ぐことができる。

例えば、ゴールデンタイムのドラマを設定した場合、約90日間さかのぼって再生できるようになるため、1クール放送終了後に第1話からまとめて視聴することもできる。

地上・BS・110度CSの2Kチューナー×3基、BS/CS 4Kチューナー×2基を搭載し、4K放送を含む3番組同時録画が可能。また2K放送だけでなく、4K放送の長時間録画にも対応しており、4K放送の番組を4K解像度＆HDRのまま、少ないデータ量で録画することができる。

外付けのUSB HDD(別売)への録画も可能。容量は8TB HDDまで対応し、最大8台まで登録可能。SeeQVault規格もサポートする。

ディスクドライブは、BD/DVD再生・記録のほか、UHD BD再生が可能。HDR規格はHDR10、HDR10＋、HLGに対応している。

4TB HDDモデルの「DMR-4T405」

リモコン

ホーム画面も刷新。レコーダーの基本機能「録る・見る・残す」を起点に、機能メニューを整理することで使いやすさを向上させた。

無料のスマートフォンアプリ「どこでもディーガ」を使った様々な機能も搭載。外出先から放送番組の録画予約ができるほか、録画済みの番組やリアルタイムの放送番組・写真・音楽を視聴することが可能。自宅以外の場所でも、空いた時間で好きなコンテンツを楽しむことができる。音声付きで最大2倍速までの早見再生もサポートする。

「ただいま転送」機能にも対応。帰宅した際、ディーガがスマートフォンのBluetooth信号を検出すると、持ち出し予約をした録画番組や音楽を自動でダウンロードすることが可能。またスマートフォンの写真をレコーダーに一括保存することもできる。

DMR-4T405 背面

DMR-4T305 背面

DMR-4T205 背面

HDMI出力は、4T405/4T305が2系統、4T205が1系統。USB端子は全機種共通で、前面・後面に各1系統。

突起部を含む外形寸法は、430×189×49mm(幅×奥行き×高さ)。重量は4T405/4T305が約2.3kg、4T205が約2.2kg。