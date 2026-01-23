¡Ú SKE48¡¦ÁêÀîÃÈ²Ö ¡Û¡¡AKB48¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤òà¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ãá´°¥³¥Ô¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼È¿¶Á¡ÖÈ±·¿¤ÎÆæ¤¬²ò¤±¤¿¡×¡Ö¥¬¥ÁÅ·ºÍ¤Ç¤·¤Ì¡×235Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óÆÍÇË
SKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿à´°¥³¥Ôá¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ÎÀÜ¼Ì¤È¡¢ÁêÀî¤µ¤ó¼«¿È¤Î¼«»£¤ê¤òÎÙÆ±»Î¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ±·¿¤Ï¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Î¸åÊý¤ÎÈ±¤òÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÊª¡£¾þ¤ê¤ò±¦Â¦¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°È±¤ò±¦Â¦¤ÇÊ¬¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ËÀº°ìÇÕ´ó¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï235Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±·¿¤ÎÆæ¤¬²ò¤±¤¿¡×¡Ö¥¬¥ÁÅ·ºÍ¤Ç¤·¤Ìwww¡×¡Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¿Ëü¥Ð¥º¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãºÍÇ½¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤«¤ß¤Ê¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¤ËÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
