ÌÀ¼£ ¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¼ïÈé¡Ö¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡×¤ÇÂ¿ºÌ¤ËÄó°Æ ÈþÍÆ·Ï¥Á¥ç¥³¤Ë¤â³èÍÑ À¸»º¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤â»ëÌî
¡¡ÌÀ¼£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¸ú³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¼ïÈé¡Ö¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡×¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯Í³Íè¤ÎÁÇºà¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤äÈþÍÆ·Ï¥Á¥ç¥³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥«¥ª¤Î¼Â¤Î¤¦¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÌÆù¤äÆ¦¤Ê¤ÉÁ´ÂÎ¤Î3³äÄøÅÙ¤Ç¡¢»Ä¤ëÉô°Ì¤Ï»ôÎÁ¤äÈîÎÁ¡¢Ç³ÎÁ¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÅÄ¾´¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥«¥ª»ö¶ÈËÜÉô¥«¥«¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÉôÄ¹¤Ï¡ÖÈîÎÁ¤äÇ³ÎÁ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤«¤é¥Ò¥È·¿Í·Î¥¥»¥é¥ß¥É¡Ê¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡Ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡£À¸Ê¬²òÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¸¶ÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¥«¥«¥ª¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹âÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢º£Ç¯È¯Çä³«»Ï¤·¤¿ÈþÍÆ·Ï¥Á¥ç¥³¡Ö¥«¥«¥ª¥Ü¡¼¥Æ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤·¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢ÈÎÇä·ÐÏ©¤âÁ´·ÐÏ©¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ9·î30Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥»¥é¥ß¥É´ÞÍ¥«¥«¥ªÃê½ÐÊª¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤¬1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î2ÇÜ¤Î300Ó¤òÇÛ¹ç¡£¹â¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò´ÞÍ¤·ÄãÅü»ÅÎ©¤Æ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ú¥ë¡¼»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥ß¥ë¥¯´¶¤ò´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥Ä´¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¶á¤¯¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¤è¤¯Çä¤ì¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èþ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¥«¥ª¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥È¥ì¡¼¤ä¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤ò¥È¥ì¡¼¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸ÁÇºà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤à·¿¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤òºî¤ì¤ë¥¥Ã¥È¡ÖÍ·¤Ù¤ë¡ª³Ø¤Ù¤ë¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤ò7·î22Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÀ¸»º¹ñ¤Ø¤Î¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤Î³èÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Î¸½ÃÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤ò»î¤ß¤ë¡£
¡¡¡Ö»ºÃÏ¤Ç¥«¥«¥ª¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ø¤Î²Ã¹©¤ä¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¤ÎÃê½Ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ºÃÏ¤ÎÊý¤Î¼ýÆþÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï»ºÃÏ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»ºÃÏ¼ÂÁõ¤ò»î¤ß¤è¤¦¤È¤·¤¿·Àµ¡¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÎÉÔºî¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Î¥«¥«¥ªÄ´Ã£ÎÌ¤ÏÁ´À¤³¦¤Î1¡óÄøÅÙ¡£¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê23¡¿24¥¯¥í¥Ã¥×¤ÎÁ´À¤³¦¤ÎÄ´Ã£ÎÌ¤¬Ìó1³ä¸º¤Î450Ëü¥È¥óÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²Á³Ê¹âÆ¤È¤È¤â¤ËÄ´Ã£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁê¾ì¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²Á³Ê²þÄê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆÈ¼«¤Î¥«¥«¥ª¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡8·î20Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TICAD9¡ÊÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ä¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Î¸½ÃÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡11·î17Æü¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÅ¸¼¨¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹âÆ¤¹¤ë¥«¥«¥ªÆ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥ê¥«¡¼¡Ê¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¡Ë¤ÎÆâÀ½²½¤Ç¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£