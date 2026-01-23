「もはやビキニ」イケメンバレー選手、ユニフォーム姿にツッコミ！ 「布面積少なすぎやん」「腹チラ」
バレーボール選手の戸嵜嵩大さんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。試合中のショットを公開したところ、「もはやビキニ」「センシティブでしょこれ」などの声が寄せられました。
【写真】「布面積少なすぎ」なユニフォーム姿
コメントでは「センシティブでしょこれ」「布面積少なすぎてもはやビキニ」「腹チラ」「毎試合1mmずつ短くなります」
(文:熱帯夜)
「ユニフォーム布面積少なすぎやん」戸嵜さんは「毎試合日本からわざわざ来てくださるファンが居てほんとに感激です 明日の試合に備えるために今日はちょっと早足の対応になってしまいましたが、プレーで返せるようにがんばりますね！！！ 心強かったです」とつづり、2枚の写真を投稿。どちらも試合中の戸嵜さんのショットで、美しいスパイクフォームです。また、「※ユニフォーム布面積少なすぎやん」とおなかや脚が露出している自身の写真にツッコミも入れています。
「肩と腕の筋肉に一目惚れ」12日には「着痩せ」とつづり、4枚の写真を公開していた戸嵜さん。1枚目のパーカーを着用した姿に対して、2〜4枚目のユニフォーム姿では鍛えられたムキムキな腕が見えており、たくましさが分かります。ファンからは「かっこよすぎて滅」「肩と腕の筋肉に一目惚れ」などのコメントが寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
