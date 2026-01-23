カンテレ（関西テレビ）の岡宏幸社長（57）は23日、大阪市内の同局で開かれた新年社長記者会見に出席。冒頭で「大変な1年」「慌ただしい1年」と語りながらも、「新体制になって半年。新役員、社員がホントに頑張ってると思います」と語った。

24年6月に社長に就任した大多亮氏が、同年12月に一部週刊誌で報道された元SMAP・中居正広氏とフジテレビの問題で25年4月に就任わずか10カ月で辞任。福井澄郎会長が社長を兼任した後、6月に岡社長が就任した。9人の取締役のうち7人が新任で、2人が女性。うち6人が50代（就任当時）と大きく若返りを図った。

取締役の1人は「風通しがよくなったとは言いにくいですが、会議で何でも言い合えるようになりました」と新体制下で闊達な議論が進められているという。役員会のみならず、社長と若手社員がランチ会で交流を図り、長期的な目標に取り組む姿勢に期待する声があったようだ。

岡社長は「フジテレビの事案が大きく影響して、中間期決算では放送収入が激減しました。コンテンツ事業は順調に拡大してますが、減収を補填するには至らなかった」と説明した。

ローカルタイムでの広告収入は「地元スポンサーを中心に90％ぐらいまで回復した。少しずつ影響が小さくなってきている」というが、フジ制作番組を放送するネットタイムではまだ理解を得られていない社も数社あるとした。

一方で「よーいドン、ちゃちゃ入れマンデーなど自社制作のローカル番組が非常にいい数字を出している」と自賛した。