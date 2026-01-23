西武は23日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。

▼ 一軍：南郷

＜投手＞

渡邉勇太朗、高橋光成、與座海人、隅田知一郎、松本航、岩城颯空、武内夏暉、青山美夏人、ワイナンス、甲斐野央、山田陽翔、成田晴風、ウィンゲンター、篠原響、E.ラミレス、黒田将矢、平良海馬、豆田泰志、菅井信也、浜屋将太、冨士大和、佐藤爽、高橋礼

＜捕手＞

小島大河、古賀悠斗、柘植世那、是澤涼輔

＜内野手＞

仲田慶介、石井一成、外崎修汰、源田壮亮、ネビン、山村崇嘉、佐藤太陽、滝澤夏央、村田怜音

＜外野手＞

桑原将志、渡部聖弥、蛭間拓哉、カナリオ、茶野篤政、秋山俊、西川愛也、仲三優太、長谷川信哉、林安可

▼ 二軍：春野

＜投手＞

上田大河、糸川亮太、ボー、杉山遙希、中村祐太、佐々木健、宮澤太成、三浦大輝、シンクレア、森脇亮介、ゴンザレス、オリバー

＜捕手＞

炭谷銀仁朗、牧野翔矢、野田海人

＜内野手＞

児玉亮涼、齋藤大翔、平沢大河、郄松渡、中村剛也、金子功児、福尾遥真、コルニエル

＜外野手＞

栗山巧、古川雄大、林冠臣、川田悠慎、岸潤一郎、奥村光一、ラマル、オケム

▼ 三軍：春野

＜投手＞

佐藤隼輔、堀越啓太、羽田慎之介、狩生聖真、黒木優太、上間永遠、斎藤佳紳、濱岡蒼太、平口寛人、川下将勲、木瀬翔太、正木悠馬、ムサ、フレッド

＜捕手＞

龍山暖、野村大樹

＜内野手＞

横田蒼和、新井唯斗、今岡拓夢、古賀輝希、谷口朝陽

＜外野手＞

安藤銀杜、澤田遥斗、カルロス