平井理央アナ、自宅の室内ブランコ公開に反響続々「広すぎる」「素敵な空間」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】フリーアナウンサーの平井理央が、1月22日に自身のInstagramを更新。自宅に設置された室内ブランコを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元フジアナ「広すぎる」自宅の室内ブランコ公開
平井は「家にブランコのある生活」とコメントし、室内に設置されたブランコに笑顔で座る姿を投稿。「昨年、子どもの誕生日プレゼントに頂いて思っていた以上に大活躍しています」と、本格的な仕様のブランコを紹介した。「子ども用だけど仕事と家事に追われた日の夜の気分転換に、実は私が1番乗ってるかも」と明かし、「たった1〜2分でも頭がふっと軽くなる感じ」と、癒しの時間として活用している様子を綴っている。
この投稿には「素敵な空間」「広すぎる」「ブランコのある家、憧れる」「大人でも楽しいですよね」「このブランコ欲しい」「おしゃれなブランコ」「いい笑顔」といった反響が寄せられている。
元フジテレビアナウンサーの平井アナは2012年に同僚だったディレクターと結婚し、同年9月に退社。2017年10月に第1子女児を出産した。2022年12月には離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆平井理央、室内ブランコ披露「実は私が一番乗ってるかも」
◆平井理央の投稿に反響
