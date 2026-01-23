しなこ、プリンセスパープルヘアに“がらっとイメチェン”「似合いすぎてる」「雰囲気違って可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】クリエイターのしなこが1月22日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開した。
【写真】29歳カリスマ美女「雰囲気違って可愛い」プリンセスパープルヘアにがらっとイメチェン
◆しなこ、新ヘアカラー披露
しなこは「髪色をプリンセスパープルに」「がらっと イメチェンしちゃいました！」と報告し、ディズニーキャラクター・ミニーマウスのぬいぐるみを手にした写真を投稿。艶と透明感のあるパープルヘアーにイメージチェンジした姿を披露した。
◆しなこの投稿に「本物のプリンセスのよう」と反響
この投稿は「似合いすぎてる」「めちゃくちゃ素敵」「本物のプリンセスのよう」「可愛いが渋滞」「雰囲気違って可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
