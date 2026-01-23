2月公開予定だった「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」新作、“製作上の都合”で延期に

2月に公開予定だった映画「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞」が、公開延期となることがわかった。1月23日、公式サイトで発表した。



発表では「この度、2026年2月より公開を予定しておりました『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』につきまして、製作上の都合により公開時期を変更とさせていただきます。新たな公開日に関しては2026年2月中に改めてお知らせいたします」と報告。



そして「本作の公開を楽しみにお待ち頂いていたファンの皆さま、ならびにご支援をいただいております関係各社の皆さまには、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「より良い作品をお届けするべく、引き続き制作に取り組んでまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。