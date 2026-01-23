元日向坂46・齊藤京子、アイドル卒業後“あざとさ”は「皆無になりました」

元日向坂46で女優の齊藤京子（28歳）が、1月22日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。アイドルを卒業してからあざとさは「皆無になりました」と語った。



映画「恋愛裁判」に出演している齊藤京子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。齊藤は「アイドルを卒業してからは、あんまり“あざとい”っていうのは意識してないというか、全く……。皆無になりました」と話す。



それでも、齊藤は「今日は1回、あざとさを蓄えたい」と番組の趣旨に合ったコメントをすると、MCの南海キャンディーズ・山里亮太は「まず最初にしなきゃいけないのは、ちょっと、ヒコロヒーと距離を取ることじゃないかな。あざとさの真逆にいる姐さんだから」と語った。