巨人は、２０２６年の干支「午（うま）」をモチーフにした新春グッズを２３日から受注販売すると発表した。球団公式オンラインストアで取り扱う。

うま年にちなみ、幸運を受け止めるとされ縁起の良いＵ字型の「馬蹄（ばてい）」をデザインに採用。馬蹄のチャーム付きアクリルスライドミラーとアクリルキーホルダー、ジャビットファミリーをデザインした巾着とハンドタオルを販売する。

【商品一覧】

■干支グッズ

・ネーム＆ナンバー アクリルスライドミラー（２０種）２，０００円

・背番号アクリルキーホルダー（２０種）１，５００円

・巾着（４種）１，８００円

・ハンドタオル（４種）１，８００円

※アクリルスライドミラーとアクリルキーホルダーの対象選手・監督は以下の通り。

阿部慎之助、吉川尚輝、坂本勇人、丸佳浩、松本剛、甲斐拓也、田中将大、Ｔ．キャベッジ、大勢、山崎伊織、戸郷翔征、小林誠司、大城卓三、岸田行倫、泉口友汰、中山礼都、中川皓太、田中瑛斗、リチャード、Ｒ．マルティネス

※受注期間は１月２３日から２月２日正午まで。

うま年の巨人は２０１４年が優勝。２００２年が優勝。１９９０年が優勝と３連覇中。１９７８年は２位だったが、１９６６年は優勝。１９５４年は２位、１９４２年は優勝。

過去７シーズンのうちリーグ優勝５度、２位が２度と好成績を残している。