今週末の中国地方は、24日(土)の朝にかけては、あまり雪の積もらない瀬戸内沿岸部の西部で雪の積もる所があるでしょう。また、25日(日)の昼前からは鳥取県で雪の降り方が強まり、大雪になる所がある見込みです。積雪や路面の凍結、見通しの悪化による交通障害に十分ご注意ください。また、厳しい寒さも続くため暖かくしてお過ごしください。

24日(土)は上空にも強い寒気が流れ込み 大気の状態が非常に不安定に

24日(土)も冬型の気圧配置が続き、中国地方の上空5500m付近にマイナス33℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、雪雲が発達し、雷を伴う所がある見込みです。竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

24日(土)朝にかけて瀬戸内沿岸部の西部でも積雪

中国地方は23日(金)の夜遅くから、再び雪の降る所が多くなる見込みです。24日(土)は日本海側や中国山地沿いを中心に雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。また、朝にかけては、普段あまり雪の積もらない瀬戸内沿岸部の西部を中心に雪雲が流れ込み、雪の積もる所がある見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分ご注意ください。

25日(日)JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が鳥取県にのび 大雪に

25日(日)は北陸付近にのびていたJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)と呼ばれる、局地的に短時間で大雪をもたらす収束帯が山陰地方へ南下する見込みです。

中国地方は日本海側や中国山地沿いの東部を中心に雪が降り、午後は鳥取県で降雪が強まり、大雪になる所があるでしょう。強風や雪で見通しの悪いところもある見込みです。ナダレや屋根からの落雪などにも十分ご注意ください。

週明け26日(月)の日中は少し寒さが和らぐ

24日(土)から25日(日)にかけての48時間降雪量は、鳥取県の多い所で70cmを超え、その他は中国山地沿いで40〜50cmの見込みです。24日(土)の朝は普段雪の積もらない、瀬戸内沿岸部でも西部を中心に雪の積もる所があるでしょう。車など運転される際は、必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。



週明け26日(月)は寒気の流れ込みが弱まる見込みです。このため、日中は雪がやむでしょう。ただ、夜は東シナ海にのびる前線の影響で山口県や島根県の西部で雪や雨が降る見込みです。

日中は季節風が弱まるため少し寒さが和らぎますが、朝は内陸部を中心に氷点下の冷え込みになるでしょう。引き続き、路面の凍結や積雪による交通障害に注意が必要です。