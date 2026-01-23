「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年8月にすい臓がんで亡くなった、夫・桑木知二さん（享年70）の療養生活を振り返った。

増田は2002年6月に当時、音響会社「ギルド・ジャパン」社長を務めていた4歳上の桑木さんと電撃結婚。発表会見では、桑木さんとのウエディングフォトと結婚指輪を披露したが、24年10月、桑木さんが8月21日に亡くなっていたことを公表した。

夫は目の不調で受けた検査をきっかけに、末期のすい臓がんであることが発覚した。増田は「ただただ私はびっくりしました。でも主人はなんにも変わらない。誰もがショックを感じる。でもショックを感じたのは私だけで、主人はそういうそぶりを一切見せない」と当時を振り返った。

そして「眠れなかったり、いろいろ怖くなったりとかする方もたくさんいるって聞いてたんですけど、爆睡していたし、受け入れることが凄く上手な人で」と夫の様子を回想。「夫は抗がん剤（治療）をしないだろうなっていうのは分かっていたので、そういう話は一切しなかった」と明かした。

しかし医師からの詳しい説明を受ける直前、増田は「勇気を出して、私は“抗がん剤を受けてほしい”と、お願いを初めてした」と告白。「主人の人生は主人が決めること」と理解もしていた。「主人は“分かってるよ”って。抗がん剤を受けるつもりだけど、大事なことを先生に聞いてないから、それを今日は聞きに行きたいんだ」と話した。

その後余命を聞いた増田は「主人が考えていることがよく分かった」といい、「とにかく今までと変わらない生活」を心がけた。「とにかく主人の意志を尊重したい」「ずっと彼の笑顔を見ていたい」との思いから、「2人で今までと何ら変わらない生活を」送ったと語っていた。