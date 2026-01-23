お笑い芸人の小籔千豊（52）が、19日放送のMBSラジオ「小籔・笑い飯の土020」に出演。1月1日に解散を発表したお笑いコンビ「天竺鼠」（川原克己、瀬下豊）に言及した。

番組内で元日に結婚などを発表する芸能人が多いと話題になり、小籔は「川原な、1月1日解散、おもろかったな」と同じく元日に解散を発表した天竺鼠に触れた。

小籔は「世間の人たちは（川原が）瀬下に愛想尽かして…的に思っている人も多いと思うけど、（解散を）だいぶ前に聞いててん。“こういうことになって、正月に言う”ってだいぶ前に聞いてた」と以前から、解散する報告を受けていたと明かし「瀬下がごちゃごちゃした時も（川原と）飯行ったりしてたけど、“マジで瀬下に対してムカついてるとかはない”って言ってたし、“僕ほんま何も思わないですよ”って。“もちろん相手の方にすみませんって気持ちはあるけど、瀬下に対してムカつくとかはマジでない”ってずっと言ってたからな」と川原が瀬下に対して、悪感情をまったく持っていないと明かした。

続けて「今回の解散のことについても、いろいろ聞いてるけど瀬下がムカつくからとか、そういうことはないということだけ言っておきたい」と2人の仲がコジれて解散ではないと断言。「いろいろ中身をゴチャゴチャ、俺が関係ないのに言うのは違うけど、川原のことを皆、分かってない。皆が思ってるような人間じゃない」と言い切った。

これには笑い飯・西田も「それやったら、もっと早く（解散）してますもんね」と同調した。

小籔は「ほんまに仲良く、何のわだかまりもなく川原の考えでっていうことやから、どっちか言ったら1月1日に言うボケを思いついたぐらいの感覚。ヤフーのコメント欄見たけど、普通はそう思うかって思ったけど、マジでそれはない」とネットを中心に解散理由が瀬下にあると推測されているものの違うと言い切った。

その上で「川原のことはマジで一般の方々、推測でけへん。喋ってても“え？”って。“そんなんするの？”とかあるやん。近い人間でも“えぇ？”って」と川原の行動は誰も予測が付かないといい「思ってるよりほんま怒らへんし、真面目というか真っ直ぐ、ピュア、素朴な奴やから。皆が思ってるような川原じゃないとだけは言っておきたい」ときっぱり。「瀬下には1ミリもムカついてないってのをお知らせしたい」と繰り返し、不仲による解散ではないと説明した。

瀬下は体を張った芸風でブレークするも、22年に週刊文春に2度、自身の不倫を報じられ、約2カ月間芸能活動を自粛。活動再開後には車を運転中に事故を起こし、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われ禁錮10月、執行猶予3年（求刑禁錮1年）の有罪判決を言い渡された。