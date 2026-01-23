【ロッテルダム（オランダ）＝平地一紀】サッカー・欧州リーグ（ＥＬ）の１次リーグ第７節で２２日、フェイエノールト（オランダ）のＤＦ渡辺剛（２８）が、シュトルム・グラーツ（オーストリア）戦で先制ゴールに安定の守備と活躍し、３―０の快勝に導いた。

これが公式戦７戦ぶりの白星で、「苦しんでいた。大きな一歩になると思いたい」と巻き返しを誓った。

必勝の決意は、すぐに結実した。５分、ＣＫに跳び上がり頭でゴール。「どうにかいいプレーを見せられるように」と気合を込めた一戦で早速、サポーターを沸かせると、本職の守備では隙を与えず、フル出場で完封勝ちに貢献した。

直近の試合は、同じロッテルダムが本拠のスパルタにホームで敗戦。自らがゴール前でボールを奪われたことによる失点もあり、「初めて欧州でああいうミスをしてショックだった」。

現役時代、名門マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）などで活躍したファンペルシー監督には、イングランド代表の元ＤＦファーディナンド氏に聞いたという言葉で励まされた。「ミスは絶対に起こる。その後の姿勢や切り替えをいかに早くできるかが、一流と他の選手の違いだ」。これで闘志を取り戻し、つかんだ会心の白星。ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表入りにつなげるためにも、立ち止まるわけにはいかない。