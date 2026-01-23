BLACKPINKが、2年ぶりにK−POPアイドルランキング1位に返り咲いた。韓国の音楽会社スペースオーディティが運営する「K−POPレーダー」が22日「2025K−POP世界地図」アーティスト編を公開した。

K−POPレーダーは、昨年1月1日から12月31日まで、YouTubeアーティストチャート内の関連映像照会数を集計し、1年間のグローバルK−POPの流れを分析し、その結果を「2025K−POP世界地図」に整理した。アーティスト編では、世代別の流れとガールズグループ、ボーイズグループ、個人の成長や市場構造などの変化をひと目で表示している。

「2025グローバルアーティストTop20」でBLACKPINKがトップとなった。2位はBLACKPINKメンバーROSE（ロゼ）、3位にはBTSが入った。BLACKPINKでは他にJENNIE（ジェニー）が6位、LISA（リサ）が11位に入った。

またG−DRAGON（20位）の影響で、BIGBANが前年比で10ランク上昇し、10位となった。

「昨年デビューアーティストTop10」では、Hearts2Hえあrts（ハーツ・ツォー・ハーツ）が、約3・1億ビューで1位を記録し、ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）が2位、CORTIS（コルティス）が3位だった。