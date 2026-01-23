新しいスポーツの形

クルマ好きにとってモーターショーは、単なる新型車の発表の場ではなく、各メーカーがどんな未来を思い描いているのかを読み取ることができる特別な空間です。

市販化が目前のモデルだけでなく、現時点では夢物語に見えるような提案も数多く並び、そこには技術や思想の方向性が色濃く表れます。

【画像】超カッコいい！ これが運転楽しそうなトヨタ斬新「“縦目”スポーツカー」の姿です！（21枚）

そうした中で、2017年に開催された「第45回東京モーターショー」において、トヨタが示した一台は多くの来場者の記憶に残る存在となりました。

それが「GR HVスポーツコンセプト」です。このコンセプトカーは、ひと目見ただけでスポーツモデルであることが伝わる迫力を備えていました。

マットブラックで仕上げられた2ドアクーペのボディは、トヨタ「86」を思わせるプロポーションを持ちながらも、より攻撃的で未来的な表情をまとっています。

縦に配置されたLEDヘッドライトや大きく張り出したリアディフューザー、レーシングカーを連想させるホイールデザインなどには、トヨタが世界耐久選手権で投入している「TS050 HYBRID」のエッセンスが感じられ、モータースポーツと市販車の世界が密接につながっていることを強く印象づけていました。

外観だけでなく、構造面にも興味深い工夫が施されています。ルーフは固定式ではなく、かつての「スポーツ800」や往年の「スープラ」に設定されていたエアロトップを彷彿とさせるタルガトップ形状が採用されていました。

これにより、クローズドボディとしての剛性感を確保しつつ、ルーフを外せば開放的なドライビングも楽しめるという、二面性を持ったクルマに仕上げられています。

車名に含まれる「HV」が示す通り、パワートレーンにはハイブリッドシステムが搭載されています。

ここで用いられているのは、TS050 HYBRIDのレース活動を通じて鍛え上げられた「THS-R（トヨタ・ハイブリッド・システム・レーシング）」の思想を反映したものです。

単に燃費性能を高めるためのハイブリッドではなく、走りの質を高めるための電動化であることが強調されていました

また、重量のあるバッテリーを車体中央付近に配置することで、前後重量配分を最適化し、スポーツカーらしいハンドリングを実現すると説明されていました。その結果、後席は設けられず、潔く2人乗りとされています。

さらに注目を集めたのが、ドライバー操作に対するトヨタのこだわりです。基本構成は2ペダルのオートマチックですが、スイッチ操作によってマニュアル感覚のモードへ切り替えることができます。

インパネ中央にはAT用の操作ボタンが配置される一方、センターコンソールにはHパターンを持つシフトノブが備えられ、あたかもMT車を操っているかのような感覚でシフトチェンジが楽しめる仕組みとなっていました。

効率だけを考えれば不要とも言える要素ですが、あえて運転の楽しさを追求している点が、このクルマの大きな特徴です。

当時はまだ「ハイブリッド車は環境には優しいが、走りは物足りない」という印象を抱く人も少なくありませんでした。

そうした固定観念に対し、トヨタは電動化が進む時代であっても、クルマを操る喜びは失われないというメッセージを、このコンセプトカーを通じて発信していたのだと考えられます。

実際、トヨタはそれ以前にも、電気自動車でありながらクラッチ操作やエンストまで再現する擬似MTの試みを公開しており、効率一辺倒ではない開発姿勢を示してきました。

GR HVスポーツコンセプトは市販化には至っていませんが、その思想や挑戦は現在のGRブランドや電動スポーツモデルの開発に確実につながっています。

2017年の東京モーターショーで示されたこの一台は、未来のクルマが必ずしも無味乾燥な存在ではないことを、多くの人に実感させた象徴的な存在だったと言えるでしょう。