HONEST BOYZ®︎が、新曲「Midnight feat. claquepot」のMVを本日20時30分にプレミア公開する。

本楽曲は、“シティポップナンバーを制作したい”という想いから生まれたもので、以前より親交のあったclaquepotとのフィーチャリングが実現。“東京の夜”を舞台に、都会的でメロウな空気感の中、言葉にできない本音を胸に秘めながら同じ夜を共有する二人の微妙な距離感や、夜明け前の刹那的なひとときを、洗練されたトラックと繊細なリリックで描き出している。

MVは、監督にMasaki Watanabeを迎え、楽曲が持つドリーミーで都会的なムードを軸に、深夜特有の浮遊感や非現実感を映像化。“チグハグなスケール感”をテーマに、ミニチュアと実物、現実と想像が交錯する世界観で、大人っぽさと童心が同居するHONEST BOYZ®︎らしい遊び心を表現している。

なお、本楽曲を収録した2ndアルバム『HONEST AVENUE』は、本日1月23日に配信リリース。小林克也がDJを務める「HBZ Radio Station」を軸に、街の一日をラジオ番組のように切り取った構成で、HONEST BOYZ®︎の世界観をより立体的に体感できる作品に仕上がっている。

・EXILE NAOTO コメント

この度、claquepotさんを客演に迎えた、HONEST BOYZ®︎新曲「Midnight feat.claquepot」がリリースされることになりました！

新曲を作るとなった際に、シティポップっぽく、懐かしさのある、僕らの世代を感じられるような楽曲を作りたく、メンバーのSWAYと同郷で、同じ世代で一緒に音楽の世界で頑張っているclaquepotさんを客演に迎えることになりました。

耳心地とグルーヴがよく、僕らにしか作れないシティポップな楽曲を作れたと思います。

ぜひドライブ中に聞いてほしいですし、サビのダンスは車の中でも踊れますので、停車中にチャレンジしてみてください！

・SWAY コメント

claquepotサウンドによりまた新たなHONEST BOYZ®︎を引き出してもらいました！

同郷の同志と今回作品を作ることができてとても嬉しく思います。過去にSWAYソロで一緒に作品を作らせてもらったことはありますが、今回はHONEST BOYZ®︎ワールドで、しかもMVも一緒に作ることができて、より世界観をファンタスティックに表現できました！

ドライブはもちろん。通勤／通学中に、お昼休みに、寝る前に、、、いろんな場面でMidnightの世界に遊びに来てください！僕たちが優しく包み込みますよ。

・claquepot コメント

はじめましてclaquepotです。HONEST AVENUEリリースおめでとうございます！

素晴らしい楽曲達の中の一員になれた事を大変嬉しく思ってます。打ち合わせやレコーディング、MV撮影も含めて全てが楽しくスピーディーでプロフェッショナリズムとクリエイティブの両方の側面から刺激を沢山いただきました。

楽曲に関してはシティポップ風味90s HIPHOPフレイバーな懐かしさもありながらしっかり新しさも感じられる方向に仕上がっていまして、移動中などでイージーリスニングできる雰囲気もありながら面白いリリックが要所要所に散りばめられているので、様々な聴き方で楽しんでいただけたら幸いです。

冒頭のサビから歌っている歌詞ですが、この楽曲に関してはオネスト…もとい“本音スッと”しまわずに声を大にして沢山の方に広めていただけたら、そして更に多くの皆さんに広まっていったら嬉しいです。よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）